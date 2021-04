HBO Max dévoile les 7 premières minutes du film Mortal Kombat

Noël arrive avant l'heure, HBO Max a dévoilé les 7 premières minutes du film adapté du jeu vidéo culte : Mortal Kombat.

Après Mortal Kombat sorti en 1995 et Mortal Kombat : Destruction finale en 1997, le réalisateur, Simon McQuoid a la lourde tache de piloter ce 3eme opus : Mortal Kombat. On a pu découvrir la bande - annonce en février et depuis peu, les 7 premières minutes du film sont disponibles, elles nous plongent directement dans l'ambiance : des combats, des giclées de sang, des rivalités et des mystères . . . La rivalité entre Scorpion et Sub - Zéro est mise à l'honneur . On découvre Hanzo Hasashi, avant qu'il ne devienne Scorpion . . .

Covid oblige, les sorties cinéma sont reportées depuis des mois et des mois mais l'attente devrait bientôt se terminer, tweet à l’appui :

"L'attente de Mortal Kombat est presque terminée - pour vous préparer à Mortal Kombat, regardez les sept premières minutes de # MortalKombatMovie . Découvrez Mortal Kombat au cinéma et en streaming sur HBO Max * ce vendredi . "

Le film sera projeté dans les salles américaines le vendredi 23 avril et sur HBO Max qui le diffusera en streaming . Du côté français, rien n'a été annoncé . . . La Warner distribue le film il est donc fort probable que Mortal Kombat connaisse le même sort que Zack Snyder’s Justice League et Godzilla vs Kong, à savoir une sortie en VOD . . .