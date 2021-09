Hatik s’exprime sur sa présence dans la saison 2 de "Validé"

Le rappeur et acteur phare de la première saison de "Validé" s’est exprimé quant à son retour sur la série

par Team Mouv'

Après de longs mois d’attente, la bande - annonce de Validé saison 2 est enfin sortie ce mercredi 8 septembre. Au rendez - vous, William ( Saïdou Camara ) et Brahim ( Brahim Bouhlel ) , ainsi que d’autres personnages récurrents de la saison 1… mais pas Apash, joué par Hatik, et dont l’absence est confirmée pour la suite de la série .

Hatik a profité de la sortie de la bande - annonce pour faire taire définitivement les rumeurs quant à son retour potentiel dans la série de Gastambide. "Merci de ne plus me demander si je suis dans la saison 2", a écrit le rappeur sur Instagram . En effet, depuis la fin tragique de la saison 1, de nombreux fans espéraient retrouver Apash pour ce nouvel opus .

Théories et analyses se sont succédées pour prophétiser le retour de la star . Mais si Hatik avait jusque - là joué la carte de l’ambiguïté, se présentant même sur le tournage de la série, la bande - annonce a levé tout doute à ce sujet, en s’ouvrant sur une scène présentant les deux amis du rappeur en train d’ouvrir un label pour lui rendre honneur .

Passage de flambeau

C’est donc une nouvelle figure qui sera en tête du casting cette année : Sara, jouée par Laetitia Kerfa, interprétera le personnage d’une jeune rappeuse talentueuse. Engagée par le label Apash Music créé par les deux amis du rappeur décédé, Sara semble prise, comme la star de la saison 1, entre ses soucis personnels et sa passion pour le rap . Sur un fond de rivalités et d’enquête, Brahim, William et leurs acolytes essaieront de projeter la jeune star en haut du game .

Hatik a souhaité bonne chance à Laetitia Kerfa, et on ne peut en effet que lui souhaiter le même succès que son prédécesseur . Et on est curieux de découvrir une nouvelle saison, en espérant que la fraîcheur du nouveau casting nous permette d’enfin faire le deuil d’Apash .