Hatik réagit à la mort d’Apash dans "Validé" : "j'imaginais faire plusieurs saisons"

Hatik s'est exprimé sur la façon dont il a vécu la mort d'Apash dans "Validé".

par Team Mouv'

Plus d'un an après la mort fictive d'Apash dans la saison 1 de Validé, et après avoir connu un succès au-delà de ses attentes, Hatik s'est confié sur sa réaction quant à la mort du personnage qu'il incarnait.

Sous les traits d'Apash, Hatik était la star qui portait la saison 1 de Validé, et c'est en 2020 que le jeune rappeur et acteur a été remarqué grâce à Franck Gastambide. Mais il savait d'avance que tout futur avec la série était perdu d'avance, puisque la mort de son personnage clôturait la saison.

Le deuil d'Apash

Cependant, il semble qu'en lisant le scénario, Hatik s'est beaucoup attaché au personnage : "Je m’en doutais, mais je ne dirais pas que je le redoutais", confie-t-il à propos de sa mort. Hatik a apparemment regretté le décès de son double, Clément, dans la série : "Je m’imaginais faire plusieurs saisons… À ce moment-là, je me disais : ‘Tout ce qu’il y a à prendre je le prends. [ ... ] C’était tellement une expérience humaine incroyable que je n’avais pas envie de me dire que dans un an, je ne serais pas là."

Cependant, le rappeur de 29 ans s'est vite résolu à accepter la fin, comprenant les arguments de Franck Gastambide et la raison du décès d'Apash pour le scénario, et dit ne pas regretter ce choix, "persuadé que c'était la meilleure chose à faire".

Hatik, dont le destin a été bouleversé par la série et son succès, semble donc serein quant au destin d'Apash, même s'il s'est attaché au personnage.