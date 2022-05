Harry Potter : une passionnée restaure et crée la voiture volante

Cécile a transformé entièrement une Ford pour recréer la voiture de ses rêves : celle que conduit Ron dans "Harry Potter et la chambre des secrets".

par Team Mouv'

"C'est un kiff ! J'ai pas les mots", se réjouie Cécile Darribet au micro de Mouv'. Cette passionnée d'Harry Potter a mit deux ans pour réaliser son rêve : avoir la réplique de la Ford Anglia, la célèbre voiture volante dans Harry Potter et la chambre des secrets. Cette voiture que prennent les frères Wisley pour délivrer Harry de sa chambre à barreau chez son oncle et sa tante est mythique. Construite par Arthur Wisley, le père de Ron, c'est le véhicule de rêve pour tous les fans de la saga.

La Ford Anglia (presque) identique

Repeindre l'extérieur dans le bleu exact, changer le pare brise, modifier l'intérieur et la remettre en état, Cécile à tout fait pour la recréer, presque, à l'identique. La voiture ne vole pas et le volant est à gauche, à la française, à l'inverse des films mais pourtant on dirait la vraie. Un travail titanesque mais qui n'a pas de prix pour la passionnée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un rêve enfin réalisé

C'est en 2019 qu'elle lance sa boutique dédiée à Harry Potter, Baguette et Sortilèges en Gironde à Beautiran, près de Bordeaux. Dès le début de l'aventure, elle sait qu'elle aura sa Ford Anglia : "j'ai cette idée dans un coin de ma tête depuis le départ. Je n'avais juste pas l'argent et c'est très dur à trouver". Alors, s'en est suivi la chasse à la voiture parfaite, au carrossier qualifié pour travailler sur une vielle voiture, l'attente, jusqu'à son arrivée devant le magasin.

Un bonheur pour les fans de la saga

La voiture fait maintenant partie de la décoration de la boutique, "je la prend tous les matins pour venir travailler et je la met à l'abri chez moi tous les soirs". Son plaisir c'est de voir les fans heureux : "c'est merveilleux de les voir venir se prendre en photo à côté".