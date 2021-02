Harry Potter : le trailer d'un court-métrage non-officiel sur les origines de Voldemort est dispo

Le trailer d'un fan-film sur l'univers Harry Potter vient de sortir. Le court-métrage sortira le 29 mai !

par Team Mouv'

Dix ans après la sortie du dernier filmHarry Potter, et deux ans après la sortie du deuxième volet des animaux fantastiques, les fans de l'une des sagas les plus connues du monde vont de nouveau avoir du contenu à se mettre sous la dent . Il s'agit d'un court - métrage revenant sur les origines de l'un des personnages les plus importants du monde des sorciers, qui sortira le 29 mai ! En attendant, le trailer est dispo !

Les origines de Celui - Dont - On - Ne - Doit - Pas - Prononcer - Le - Nom

Le réalisateur est un français, Joris Faucon Grimaud, qui s'est attelé pendant trois ans à l'aide de 80 volontaires également fans de la saga à la lourde tache de conter les origines du personnage emblématique de Lord Voldemort. C'est donc naturellement que l'on entend la voix de serpent nous guider tout au long du trailer de "The House of Gaunt" ou s'enchainent combats à la baguette magique et vols en balai .

Pour rappel, les "Gaunt" sont la famille de Tom Jedusor, AKA Voldemort, du côté de sa mère . C'est avec plaisir qu'on aperçoit au fil du trailer les horcruxes tels que la bague de Voldemort . Pour les fans qui veulent se remettre dans l'ambiance avant l'heure, un long passage du tome 6 fait référence au passé du grand méchant .

Dès les premières secondes, on sent que l'équipe a tenu à clarifier le fait qu'il s'agit là d'une fan fiction ( qui s'inspire de l'univers d'Harry Potter sans avoir reçu la moindre aide ou validation de la part de Warner Bros ou de l'auteure J . K Rowling ) , et qui plus est d'une fan fiction à visée non commerciale. Ceci étant dit, on sent une réelle dévotion au monde de J . K Rowling et l'intention réelle de produire un contenu qui fera plaisir aux fans des premières heures . Le tout est en anglais, mais des sous - titres sont disponibles !