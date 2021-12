"Harry Potter" : la réunion des 20 ans diffusée en France sur Salto

Pour ceux et celles qui voulaient voir la réunion Harry Potter 20 ans après, ça se passera sur la plateforme Salto en France.

par Team Mouv'

Harry, Ron et Hermione sont de retour à Poudlard . . . et les fans ont bien du mal à contenir leur excitation . Pour patienter, HBO nous a envoyé un premier teasing qui met l'eau à la bouche .

On en rêvait, et ils l'ont fait : pour les vingt ans de la saga, les trois sorciers de Harry Potter sont de retour en les personnes de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, qui se retrouveront pour un épisode spécial . De quoi affoler la planète Poudlard, tant les fans de la saga se réjouissent de la nouvelle .

Rendez - vous e 2 janvier 2022 sur Salto

Ceux et celles qui s'inquiétaient de ne pas le voir arriver en France, bonne nouvelle l'épisode spécial Harry Potter : Retour à Poudlard a bien un diffuseur et une date de diffusion dans l'Hexagone .

Les retrouvailles tant attendues seront diffusées sur la plateforme Salto, la plateforme française de vidéos à la demande détenue par les groupes audiovisuels France Télévisions, TF1 et M6, le 2 janvier 2022 .