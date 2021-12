"Harry Potter" : découvrez la première photo des retrouvailles du trio

Les retrouvailles du casting d'Harry Potter ont été immortalisées par une première photo postée sur les réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Alors que le premier teaser de l'épisode spécial d'Harry Potter vient d'être partagé sur HBO, c'est à présent la première photo des retrouvailles des trois acteurs que l'on peut découvrir.

Harry, Ron et Hermione dans la même pièce : c'est le plan que l'on peut découvrir avec délice, 10 ans après la sortie de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. C'est donc Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe que l'on retrouve sur ce cliché, alors qu'on n'avait pas vu les trois acteurs réunis depuis la fin de la saga fantastique.

Réunion de famille

Cet épisode anniversaire, qui vient célébrer les 20 ans de la saga, s'appellera Harry Potter 20th Anniversart : Return to Hogwarts, et sera diffusé dès le premier janvier sur la chaîne de streaming. On y retrouvera les trois acteurs principaux, qui échangeront leurs souvenirs en rapport avec les films et des anecdotes inédites.

Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe - épisode spécial

Mais Emma, Daniel et Rupert ne sont pas les seuls à avoir répondu présents pour cet épisode spécial : on retrouvera également beaucoup d'autres acteurs jouant des personnages secondaires, comme Hagrid (Robbie Coltrane), Neville (Matthew Lewis) et Arthur Weasley (Mark Williams), Drago (Tom Felton), Voldemort (Ralph Fiennes), Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) ou encore Sirius Black (Gary Oldman).

Rendez-vous le premier janvier 2022 pour redécouvrir les héros de la série qui a marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous sur HBO Max.