"The Handmaid’s Tale" : une date et une bande-annonce explosive pour la saison 4

La série à succès "The Handmaid’s tale" fait son grand retour avec la saison 4.

par Team Mouv'

Les péripéties de June dans la psychose de Gilead vont bientôt revenir sur nos écrans . La saison 4 de la série à succès The Handmaid’s tale sera diffusée le 28 avril prochain .

Pour accompagner ce grand retour, une première bande - annonce vient d'être dévoilée ce jeudi 25 février par la plateforme de streaming américaine Hulu . Pour la France ce sera du coté d'OCS pour découvrir la saison 4 .

Rébellion et conquête

Dans cette bande - annonce - attention spoilers - on retrouve notre héroïne principale, June ( Elisabeth Moss ) plus déterminée que jamais à récupérer sa fille et faire tomber Gilead. La résistance continue : après avoir réussi à faire partir un avion rempli d’enfants au Canada, June semble prendre la tête de la résistance . Au casting de ce nouveau chapitre explosif, on retrouvera le commandant Lawrence ( Bradley Whitford ) , Fred et Serena Waterford ( Joseph Fiennes et Yvonne Strahovski ) . Tante Lydia ( Ann Dowd ) et Nick ( Max Minghella ) sont également de retour dans cette quatrième saison .

Acclamée par la critique, The Handmaid's Tale est considérée comme l'une des meilleures séries de ces dernières années .