"Gomorra" : un nouveau teaser pour la saison 5

Un teaser des coulisses de la saison 5 de "Gomorra".

par Team Mouv'

Après avoir délivré la date de sortie du film dérivé de la série Gomorra, l'acteur Salvatore Esposito vient de teaser la saison 5. La saga sur la mafia napolitaine sera bientôt disponible sur la chaîne de télévision Sky Italia .

Un détour dans les coulisses . . . mais rien de plus

Dans cet extrait de quelques secondes publié par Salvatore Esposito, on y aperçoit l'équipe de tournage dans les backstages . . . il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en terme d'infos croustillantes . L'atmosphère est froide et sombre, ça indique l'ambiance de cette future saison 5 . L'acteur souligne dans son post Twitter que la série sera disponible dès novembre prochain en Italie sur Sky . Patience !

L'année dernière, Salvatore Esposito a tweeté avec émotion au sujet de la fin de la série . Il a mentionné son acolyte, l'acteur Marco D'Amore : "Aujourd'hui l'annonce officielle . . . On est sur la dernière saison, la dernière partie de l'histoire, la dernière étape . . . Toi et moi toujours cote à côte__ . " Cette ultime saison est réalisée par Claudio Cupellini et Marco D'Amore lui - même . On se demande comment le duo va imprégner la saison 5 de leurs univers respectifs .