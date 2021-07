"Gomorra" : Salvatore Esposito annonce la sortie du film "L'Immortale" sur HBO

"El Immortale" débarque sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

La saison 4 de Gomorra dévoilée depuis longtemps, les fans ont déjà besoin de retrouver l'ambiance intense de la Mafia napolitaine avant la saison 5. Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre, le film dérivé de la série appelé El Immortale est prêt à être diffusé aux États - Unis . Pour fêter ça, la boite de production dévoile une nouvelle bande annonce intense .

De quoi être jaloux des américains

Salvatore Esposito a . k . a . Gennaro Savastano a posté sur Twitter la date de diffusion de la série The Immortal sur HBO Max. . . La plateforme de streaming qui n'est malheureusement pas disponible en France . Ce sera le 29 juillet que les fiers abonnés Outre - Atlantique vont enfin retrouver les aventures de Ciro . En ce qui concerne la France, on ne sait pas quand on pourra suivre les dessous de la pègre napolitaine mais on peut se donner une idée de ce qu'il va se passer avec la bande annonce officielle .

Une bande annonce énervée

Bonne nouvelle, cette série marque le retour de Ciro de Marzio, le mafieux torturé et charismatique qu'on adore . Dès les premières secondes de la nouvelle bande annonce, il se fait tirer dessus . . . Ça donne le ton ! À la suite de ça, on plonge dans ses pensées, ses peurs . D'ailleurs le titre du film "L'immortel" fait référence à Ciro, seul rescapé de sa famille . On découvre aussi l'enfance de celui - ci, enrôlé dans la violence . De quoi mieux comprendre son caractère énigmatique . Pour l'anecdote, c'est l'acteur lui - même, Marco d'Amore qui a co - écrit l'histoire et réalisé le film .

Dans ces extraits, on voit le mafieux débarquer à Riga, la capitale de la Lettonie . Là - bas, de nouveaux conflits de gang vont éclater entre lui, un mafieux russe sans pitié et des lettoniens bien violents . En Italie, le film a connu un succès fou lors de sa sortie au cinéma en décembre 2019 . Malheureusement on ne sait pas encore quand ce sera diffusé en France . . . quid de Netflix ? Il faudra rester patient et pourquoi pas revoir les dernières saisons de Gomorra pour se remettre dans le bain ?