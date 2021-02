"Gomorra" saison 5 : la pression monte avec les premières images du tournage

La saison finale de "Gomorra" se dévoile avec des premières images du tournage.

par Team Mouv'

C'est l'une des séries les plus attendues : la 5ème et dernière saison de Gomorra se dévoile avec des images issues du tournage .

Genny et Ciro réunis pour l'ultime saison

Sur le set, on peut voir les acteurs principaux et les protagonistes historiques, comme Salvatore Esposito dans le rôle de Genny Savastano, contraint de se cacher, dans un bunker, à la fin de la quatrième saison, mais aussi Arturo Muselli dans le rôle d'Enzo Sangue Blu et Ivana Lotito dans celui d'Azzurra Avitabile, épouse de Genny . ( Attention spoilers ) Sur le plateau, on assiste aussi au grand retour de Marco D'Amore, qu'on avait cru mort à la fin de la saison 3 . . . sauf que le film l'Immortale nous a prouvé le contraire .

Récemment, on apprenait que le tournage était officiellement terminé, sans connaître la date de sortie, mais elle devrait être prochainement diffusée sur Sky et NOW TV dans un premier temps . On sait aussi que Marco D'Amore réalisera deux épisodes de cette saison et 5 autres seront dirigés par Claudio Cupellini, aux commandes de la série depuis ses débuts . On a hâte !