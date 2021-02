"Gomorra" : le tournage de l'ultime saison est terminé

La saison 5 de "Gomorra" se précise.

Série devenue culte en Italie, en France . . . , Gomorra semble de plus en plus proche d'un retour avec une ultime saison qui promet .

Un tournage dans la douleur, place au montage

Très discrets en 2020, les deux acteurs principaux Salvatore Esposito et Marco d'Amore ont commencé à teaser cette très attendue saison 5 dès le mois de janvier en dévoilant une première image du tournage . Quelques jours plus tard, Marco ( qui réalise aussi ) , a annoncé sur son compte Instagram que le tournage était bouclé mais dans la douleur, notamment à cause des difficultés liées à la crise sanitaire :

"Mon équipe a terminé la saison 5 de Gomorra . Les contraintes : les masques . . . . et la perte d'êtres chers à cause du Covid - 19, ne nous ont pas arrêtés . Le froid, la pluie, la grêle, la fatigue . . . ne nous ont pas arrêtés non plus . Nous avons toujours trouvé une raison valable pour avancer, un sens profond dans chaque scène . Un long et fatiguant voyage, cependant, fait ensemble : moi, mon équipe et mes acteurs . Épaule contre épaule pour nous soutenir et nous encourager . Mon cœur a la plaie ouverte de l'adieu, mais la cicatrice qui restera sera le signe tangible de ce que nous avons fait ensemble . Vient maintenant un autre moment et tout sera enfin entre les mains du public . Je n'en peux plus d'attendre . "

Evidemment, la saison 5 n'est pas du tout prête à être diffusée mais ça nous laisse de l'espoir pour pouvoir la découvrir à la fin de l'année 2021 . 7 ans après le premier épisode, les aventures de Ciro et Gennaro qui ont rythmé la vie de pas mal de fans, vont malheureusement bientôt se terminer .