"Gladiator" : Ridley Scott confirme la suite

"Gladiator 2" le réalisateur Ridley Scott confirme que la suite est en cours.

par Team Mouv'

C'est officiel, Ridley Scotts, le réalisateur de Gladiator annonce qu'il est en train d'écrire le deuxième volet !

"Force et honneur"

A 83 ans, Ridley Scotts confirme qu'il y aura bien Gladiator 2 lors d'une interview pour Empire : "J'ai déjà lancé l'écriture de Gladiator 2. Donc, quand j'aurai fini mon film sur Napoléon, Gladiator sera prêt à partir en tournage . "

En 2000, Gladiator a ramené dans les caisses plus de 460 millions de dollars au box - office mondial et par la suite le film a remporté cinq Oscars . . . de quoi donner envie de faire la suite

Selon Première, des rumeurs disent que son film Kitbag, ( avec Joaquin Phoenix dans la peau de Napoléon Bonaparte ) sera filmé en 2022 et pourrait sortir en 2023 donc la suite de Gladiator serait prévue en 2024 . Cette année entre The Last Duel avec Matt Damon et Adam Driver et House of Gucci le réalisateur charbonne comme personne !