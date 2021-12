George R.R. Martin : ses premières impressions sur "House of the Dragon"

George R.R. Martin livre son avis sur "House of the Dragon".

Le créateur de Game of Thrones, George R. R. Martin, a écrit sur son blog son avis sur House of the Dragon et annonce qu'il a été impressionné.

"Je ne pense pas que vous serez déçus."

George R. R. Martin a écrit la série de livres qui a ensuite été adaptée en série sur HBO durant huit saisons. House of the Dragon est le premier de plusieurs préquels consacré à la mythique série *Game of Thrones.* Ce mercredi 29 décembre, M. Martin a écrit sur son blog à propos de la série après qu'elle ait été classée par IMDb comme la nouvelle série télévisée la plus attendue pour 2022.

*"J'attends moi-même avec impatience HOUSE OF THE DRAGON" a-t-il déclaré. "D'accord, je ne suis pas vraiment objectif. Et je connais une grande partie de ce que vous allez voir. De plus, j'ai vu une version préliminaire du premier épisode. Et j'ai adoré. C'est sombre, c'est puissant, c'est viscéral... exactement comme j'aime ma fantasy épique."*

"Ryan et Miguel ont fait un travail incroyable [ ... ] la plupart des téléspectateurs n'auront entendu parler que de quelques acteurs, mais je pense que vous allez tomber amoureux de beaucoup d'entre eux", a ajouté le créateur de Game of Thrones. "Je pense que les Targaryens sont entre de très bonnes mains. Je ne pense pas que vous serez déçus."

Alors que la dernière saison de Game of Thrones avait suscité beaucoup de critiques, les déclarations de George R. R. Martin risquent de rassurer de nombreux spectateurs fans de l'univers de GOT.