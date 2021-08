Game of Thrones : Kit Harington a des "problèmes de santé mentale" à cause de la série

L'interprète de John Snow s'est confié sur ses difficultés à se remettre de la fin du tournage de la série.

par Team Mouv'

Le clap de fin de Game of Thrones avait été un coup dur pour Kit Harington. Un peu avant la diffusion du dernier épisode de la série, l'acteur britannique avait intégré en mai 2019 une clinique de réhabilitation pour soigner son stress et son alcoolisme .

Invité du Jess Cagle Show, lundi 2 août, Kit Harington est revenu sur cette période . "Je suis passé par . . . certains problèmes de santé mentale à la fin et après Game of Thrones", a avoué l'acteur . "Et je pense que c'est directement lié à le nature de la série et de ce que je fais depuis des années"

Une pause pour faire le point

"Je pense que j'ai pris une espèce de pause après Game of Thrones, explique l'acteur, pendant laquelle je me suis dit : 'je ne veux pas travailler pendant un an' . " Le but : se "concentrer" sur lui - même .

Le temps passé depuis la fin de la série l'a aidé à voir les choses autrement . Kit Harington dit avoir appris à ne pas "fuir" la série, et à accepter son personnage, afin d'être "fier de tout ce que [ la série ] représente".

Il ne faut pas oublier que l'aventure Game of Thrones a changé sa vie. . . Après s'être marié avec sa partenaire de jeu, Rose Leslie, les deux acteurs ont eu leur premier enfant au début de l'année . "J'ai toujours de très, très bon amis qui viennent de la série, rappelle Kit Harington . Elle n'a fait que des merveilles dans ma vie . "

L'acteur sera à l'affiche du prochain Marvel, Les Eternels, en salle le 3 novembre .