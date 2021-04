"Friends" : le tournage de l'épisode des retrouvailles a commencé

Le casting intégral de "Friends" se retrouve pour un épisode spécial, et le tournage vient de commencer.

par Team Mouv'

Ce n'est plus une surprise pour personne : Friends est de retour. 25 ans après son lancement sur la chaîne américaine NBC, HBO Max a réussi à réunir le casting pour un épisode très spécial. Les stars de la sitcom, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry, vont donc se réunir dans les studios de Warner Bros, là où ils ont filmé la série pendant 10 ans . Après une longue attente à cause du covid - 19 et plusieurs reports, le tournage se tient cette semaine .

Après de longues négociations avec les producteurs ainsi que les acteurs, les fans vont enfin pouvoir revoir leurs personnages préférés le temps d'un épisode . Comme le révèle le site spécialisé Deadline, les six amis et acteurs seront tous là, devant la caméra de Ben Winston . Si il ne s'agira pas vraiment d'un épisode, mais plutôt d'un talk show, David Schwimmer a promis une surprise à la hauteur de ces retrouvailles : "Nous avons tous lu quelque chose . "

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée par HBO Max, il faudra être encore un peu patient .