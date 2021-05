Friends : la bande-annonce de l'épisode "réunion" dévoilé

HBO Max dévoile une bande-annonce de deux minutes du très attendu "Friends : The Reunion".

par Team Mouv'

Dans la soirée du 19 mai, HBO Max a lâché la bande - annonce de l'épisode réunion de la très populaire série Friends . Rien à voir avec le teaser dévoilé la semaine passée qui ne montrait pas grand chose . Cette fois les fans sont en P . L . S et ne peuvent plus contenir leur impatience .

Comme si on y était . . .

Dans cette émission spéciale, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer retournent sur le plateau d'origine de la comédie, le studio 24 de la Warner Bros à Burbank, pour une célébration de la série emblématique de NBC diffusée entre 1994 et 2004 . Il ne s'agit pas pour autant de tourner un nouvel épisode mais plutôt de revenir sur les événements les plus marquants du show .

La bande - annonce montre les acteurs se réunissant sur une reconstitution de leur plateau emblématique, rejouant d'abord une scène mythique de la série dans laquelle ils jouent à un jeu de questions - réponses, faisant une lecture de scénario, et se remémorant des souvenirs de leur participation à la sitcom et du phénomène qu'elle est devenue .

Une liste de guests XXL

La vidéo a été révélée lors de la présentation de WarnerMedia aux annonceurs ce mercredi . Les guest - stars ont également été confirmées : David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai sont de la partie .

Ben Winston a réalisé cette émission spéciale et en est également le producteur exécutif, tout comme les producteurs historiques de Friends : Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane .

"Friends : The Reunion" sera diffusé en avant - première aux États - Unis le jeudi 27 mai sur la plateforme américaine HBO Max .