"Friends" : l'épisode "réunion" diffusé sur TF1 et Salto

L'épisode des retrouvailles de la série Friends sera diffusé sur TF1 et sur Salto.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle, on sait enfin où et quand voir l'épisode réunion de Friends ! Est - ce encore vraiment nécessaire de parler de cet événement planétaire ? Les six amis de la sitcom se sont retrouvés pour enregistrer un épisode spécial qui revient sur le succès de la série . Au programme : relecture de scène, moment confession, sketchs et une flopée de guests .

La bande - annonce a été dévoilée la semaine dernière rendant hystérique tous les fans, et ils sont nombreux ! Cet épisode sera diffusé aux États - Unis sur la plateforme HBO Max le 27 mai prochain. Mais jusqu'ici impossible de le regarder en France . . . Jusqu'à cette grosse annonce du groupe TF1 .

TF1 récupère le gros lot

C'est dans un tweet publié le 24 mai que TF1 a annoncé la bonne nouvelle : la chaîne a récupéré les droits de cet épisode intitulé "Celui où ils se retrouvent". Aucune date de diffusion n'a encore été dévoilée, on se contentera d'un simple "prochainement" . Ce qui est sûr c'est qu'il sera diffusé en prime time. Ça promet de très grosses audiences .

Ce que l'on sait en revanche c'est que vous pourrez regarder les retrouvailles de Rachel, Monica, Phoebe, Joe, Ross et Chandler le jour de sa diffusion américaine sur la plateforme française Salto. Et même si les puristes préféreront le regarder en V . O, l'épisode sera doublé par les voix françaises originales .