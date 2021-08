"Free Guy" au sommet du box-office US, a déjà une suite prévue

Le film "Free Guy" avec Ryan Reynolds est 1er au box-office américain et une suite a été annoncée.

Le film Free Guy s'est hissé au sommet du box - office américain en une semaine seulement et étonne tout Hollywood . Bonne nouvelle : l'histoire de ce anti - héros interprété par Ryan Reynolds va même connaitre une suite dans un second volet !

Un succès inattendu

Cette comédie d'action signée Disney/20th Century Studios connait un succès fou de l'autre côté de l'Atlantique . Le film de Shawn Levy rapporte beaucoup plus que prévu, près de 28,4 millions de dollars ( environ 24 millions d'euros ) avec des projections en salles seulement .

La recette à la sauce Ryan Reynolds a l'air de marcher et il a annoncé très fier dans un tweet que la suite est déjà prévue :"Et trois ans après avoir proposé Free Guy à Disney, ils viennent de me confirmer aujourd'hui qu'ils voulaient une suite . Woo hoo ! ! " .

La ressemblance avec les décors de GTA et le synopsis de Truman Show plait et l'histoire n'est pas prête de s'arrêter !

On espère que le film ne prendra pas le même chemin que The Suicide Squad : au top du box - office américain la première semaine, le blockbuster est descendu à la cinquième place avec 7,8 millions de dollars de recettes pour son deuxième week - end d’exploitation .