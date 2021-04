Franck Gastambide se confie sur le handicap qu'il traine depuis l'enfance

Souvent moqués, les troubles "dyslexiques" gâchent la vie des gens qui en souffrent, comme l'a expliqué Franck Gastambide sur Vice.

par Team Mouv'

Lors de son passage dans le fauteuil de Thérapie, l'émission diffusée sur Vice, Franck Gastambide s'est confié sur un handicap méconnu et souvent moqué : la dyslexie . En effet, le réalisateur de la série Validé a longtemps souffert d'une importante dyslexie et des complications que ça apporte : décrochage scolaire, honte, isolement social . . . et même violence .

Un trouble mal connu

La dyslexie est un trouble de la lecture et de l’écriture durable qui apparaît chez l'enfant et l'adolescent . Elle est même reconnue comme un trouble spécifique de l'apprentissage . "Par exemple je peux pas jouer aux cartes" confie le réalisateur de talent, "c'est trop compliqué pour moi" assume t - il . Ce trouble mal connu conduit souvent les gens à s'isoler et ressentir une honte . C'est malheureusement un obstacle à la socialisation des jeunes .

Echec scolaire

Souvent les jeunes hommes et jeunes femmes atteints par ce trouble se retrouvent en situation de décrochage scolaire . Ils peuvent confondre les lettres, avoir des soucis de lecture et être incapable d'apprendre par coeur . Par exemple, Franck décrit comment il galérait à apprendre ses tables de multiplication : "J'avais un magnétophone et on me le mettait avant de dormir" explique t - il . "On se disait que peut - être ça allait s'imprimer . . . Mais ça ne marchait pas__ . "

Un exemple de réussite malgré l'handicap

Comme de nombreux jeunes atteints par ce trouble Franck Gastambide s'est donc retrouvé en situation d'échec scolaire ce qui ne tarda pas d'impacter son rapport aux autres. "Le seul moyen que j'avais pour qu'on me considère, c'était d'être un peu le bagarreur . . ." se souvient le réal : "J'ai jamais eu 19 de ma vie moi . . . " .

Mais heureusement, un jour ce jeune dyslexique à échangé le stylo pour la caméra . Avec cet outil, il a enfin pu raconter des histoires en s'affranchissant de la logique des mathématiques et des règles strictes de l'orthographe française . Dès lors, il sera connu et reconnu pour son talent artistique en tant que réalisateur, scénariste ou même acteur ! Pour rappel, Gastambide c'est évidement Pattaya et Les Kaïra mais aussi plus récemment Validé, le gros carton de Canal + .

L'actu de Franck

D'ailleurs on vient d'apprendre qu'il sera à l'affiche de prochain film des aventures d'Astérix ! Et pour couronner le tout, la saison 2 de Validé arrive très bientôt et le réalisateur se dit est satisfait des premiers épisodes . On a hâte !