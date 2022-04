Franck Gastambide de retour avec un film autour de Pablo Escobar

Franck Gastambide va réaliser un film en Colombie.

par Team Mouv'

C'est le grand retour de Franck Gastambide au cinéma !

Il va falloir patienter...

Si il a récemment été à la réalisation de l'une des séries qui a le plus marché ces deux dernières années avec les saisons 1 et 2 de "Validé", Franck Gastambide n'avait pas été à la tête d'un film depuis longtemps. Plus précisément 4 ans, depuis "Taxi 5", son dernier long métrage. Un attente qui s'achève bientôt, puisque le réalisateur français va prochainement s'envoler en Amérique du Sud pour la création de son prochain film.

Un voyage qui débutera le 25 avril à destination de la Colombie pour filmer les premières images de "Medellín", dans lequel il sera réalisateur, scénariste et acteur. Son "film le plus ambitieux”, comme il le déclare à Allociné, racontera l'histoire de Pablito, un jeune Youtubeur fasciné par Pablo Escobar, qui décide de réaliser son rêve en partant à Medellín sur les traces du baron de la drogue.

Ce film marquera le grand retour de Gastambide au long métrage. Il faudra, cependant, être encore patient puisque "Medellín" est prévu pour 2023 sur Amazon Prime.