Fianso remet un César avec classe et fait un discours puissant

Sofiane qui s'est lancé depuis plusieurs années dans le cinéma était présent au César et a fait un discours puissant.

On ne le présente plus, Fianso, l'homme aux multiples casquettes a fait ses preuves sur tous les terrains, et notamment celui du monde du cinéma. Au cours d'une cérémonie présidée par Danielle Thompson et animée par Antoine de Caunes ce vendredi 25 février, Sofiane était présent sur la scène de l'Olympia pour remettre le César de la musique original.

La vie inspire l’auteur, l’auteur inspire la vie

Avant d'annoncer le vainqueur (Ron Mael et Russell Maek (Sparks) pour Annette) Sofiane a pris le temps de prononcer quelques mots, qui ont séduits l'audience. "Bonsoir, j'ai entendu Alexis Michalik s'essayer à quelques vers, je me suis dit que j'aurais peut-être l'audace de faire pareil." L'intégralité de sa prise de parole est à découvrir ci-dessous.

Fianso dans le monde du cinéma

Il avait prévenu qu'il serait présent au César, dans l'épisode 12 de Je suis passé chez So, il rappait : "frère l'année prochaine j'suis aux Césars". Promesse tenue. Et cette participation n'est pas étonnante puisque Fianso est entré dans le monde du Cinéma depuis 4 années déjà. Que ce soit avec des longs-métrages avec Frères ennemis de David Oelhoffen (2018, Mauvaises herbes de Kheiron (2018) ou encore au théâtre avec Le Magnifique, d'après Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald (2019).