"Fast & Furious 9" réalise le plus gros démarrage et dépasse le million d'entrées

Nouvelle performance pour Vin Diesel et son équipe, numéro 1 du box-office français du 14 au 21 juillet.

par Team Mouv'

Dans le jargon de la course automobile, on doit appeler ça un démarrage record ! Dès le premier jour, Fast & Furious 9 avait fait la différence et s’impose logiquement cette semaine comme le grand gagnant du box - office en France . Avec plus d’1,3 million d'entrées, le film de Justin Lin avec Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson ou encore Charlize Theron, réalise le meilleur démarrage depuis la réouverture des cinémas en 2021 .

Avec plus d'1,3 million de tickets vendus, il devance de loin le record du nombre d'entrées de son concurrent Black Widow et tout le reste du top 10 :

capture écran des résultats du box-office (source : allo ciné)

Même si très peu de personnes ont vu et se souviennent des 8 épisodes précédents, cette franchise culte qui a débutée il y a 20 ans reste de loin un pur divertissement, qui devient un peu répétitif certes, mais qui n'a pas hésité à gonfler son scénario et son casting au fil des années pour épater la galerie !

Ce neuvième film suit Dom, la star de la franchise, interprété par Vin Diesel qui retrouve son frère ennemi perdu de vu, joué par le catcheur John Cena. Un mélange de courses de voitures et histoires de famille non résolues, sans malheureusement Dwayne Johnson ( The Rock ) qui s'est approprie embrouiller avec Vin sur le dernier film .

La rappeuse Cardi B, annoncée comme le messie alors qu'elle fait juste deux apparitions ( oubliables ) dans le film, a fait plaisir aux fans et à très certainement contribué au succès de ce film . . . On attend les réactions des cinéphiles !

Le tournage du dernier volet de la saga a déjà une date fixée .