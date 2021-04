Fast and Furious 9 : une nouvelle bande annonce explosive

"Fast and Furious 9" se dévoile avec une nouvelle bande-annonce.

par Team Mouv'

Après avoir été repoussé à cause de la crise sanitaire, Fast and Furious 9 arrive prochainement, pour le plaisir de tous les fans de la franchise . Alors qu'un premier teaser avait été dévoilé le 29 janvier, Universal Pictures avait rapidement enchainé avec une première bande - annonce . Dans celle - ci, on découvrait les premiers éléments du film . Notamment John Cena ( Jacob ) plus méchant que jamais, qui a des comptes à régler avec Dominic Toretto, joué par Vin Diesel.

Cette fois, Universal Pictures met le paquet en dévoilant une autre bande - annonce, plus explosive que jamais . Le film qui arrivera dans les dans les salles obscures françaises le 14 juillet 2021 se dévoile davantage . Entre cascades toujours plus spectaculaires, et actions dans tous les sens, les spectateurs vont être servis avec ce nouveau film réalisé par Justin Lin . En plus, cette nouvelle bande - annonce nous confirme également le retour de Sean Boswell et de Twinkie dans l'aventure .

Découvrez sans plus attendre la bande - annonce ci - dessus .

