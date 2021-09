"Family Business" : un nouveau trailer hilarant pour la saison finale

Dans une bande-annonce poilante, la famille Hazan annonce son retour pour une troisième et dernière saison de la série française.

par Team Mouv'

Netflix a publié ce mardi le nouveau trailer de sa création française Family Business. Comédie dramatique suivant le quotidien d’une famille ayant lancé son commerce illégal de Marijuana, la série revient le 8 octobre pour une troisième et dernière saison qui promet déjà d’être riche en rebondissements .

Nouveaux rebondissements pour le clan Hazan

Visages fermés, mugshots et confessions : les Hazan, décrits dans le trailer comme "le cartel de la drogue made in France", sont de retour, et ils n’ont pas fini de nous faire rire ( et frissonner ) . La bande - annonce les montre en effet en mauvaise posture, exposés dans une émission type Envoyé Spécial. De fait, la saison 2 s’était terminée sur un cliffhanger haletant et inquiétant : alors que Jo ( Jonathan Cohen ) et son père Gérard ( Gérard Darmon ) étaient emprisonnés, une bande masquée et armée était venue les kidnapper .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La série de Igor Gotesman ( Five ) est un des plus grands succès français de la plateforme de streaming, et cela se comprend : rythmée, attachante et drôle, Family Business enchaîne les guest stars, comme Enrico Macias dans son propre rôle . Les personnages, attachants et familiers, ont su conquérir le cœur du public français, et l’on a hâte de savourer une dernière fois les aventures haletantes de personnages du quotidien .

Family Business revient dès le 8 octobre sur Netflix, et on s’attend à une fin aussi explosive, hilarante et efficace que les deux premières saisons .