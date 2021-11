"Euphoria" : un nouveau teaser et enfin une date de sortie pour la saison 2

Très attendue, la saison 2 de "Euphoria" se présente dans un tout nouveau teaser. HBO dévoile en même temps que le teaser, une date de sortie pour la saison.

par Team Mouv'

L’attente a été longue mais il est temps de découvrir la suite des aventures de Rue (Zendaya) et Jules (Hunter Schafer) dans la saison 2 de "Euphoria" !

Une première saison haute en couleur !

La première saison de "Euphoria" a été autant un choc qu'un succès en 2019. Nous avons rarement vu, une série parvenir à capter ce qu'est le malaise adolescent contemporain. Zendaya (Rue) et Hunter Schafer (Jules) ont brillé dans le rôle deux jeunes femmes avec une relation intense.

En plus de ce duo exceptionnel, il y a d'autres personnages aussi complexes, qui sont dans la série. La série à également sortie, en 2020, deux épisodes spéciaux, à l'image de la série et très réussie, pour rendre l'attente de la saison 2 un peu moins longue.

Un retour imminent pour "Euphoria"

On attendait avec impatience des nouvelles de la saison 2. Sa production a subi du retard à la cause de la crise sanitaire. HBO donne donc enfin des nouvelles concernant cette fameuse saison. Le teaser nous permet de retrouver la folie, l'inventivité et la beauté visuelle, l'ambiance à la fois sombre et lumineuse, et bien entendu tous les personnages déjà connus. En résumé : tout ce qu'on aime dans le show. https://www.youtube.com/watch?v=moZjrIk5L4U

Il s'avère que la date n'avait pas encore été communiquée, jusqu'à hier, le 23 novembre ! Le double plaisir est la date; la saison 2 d'Euphoria va être lancée le 9 janvier 2022, donc l'attente ne sera pas longue !