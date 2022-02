"Euphoria" : les meilleures réactions à l’épisode 7

Attention Spoiler ! Voici une sélection des meilleures réactions de l'épisode 7 de la saison 2 d'"Euphoria".

par Team Mouv'

Alors que la deuxième saison explose les records d'audience, le nouvel épisode d'Euphoria vient susciter beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Lexi, la star de l'épisode

Ce lundi 21 février sortait en France l'épisode 7 de la saison 2 d'Euphoria. Un épisode dédié à la pièce de théâtre de la sœur de Cassie, Lexi. Une pièce qui est en préparation depuis les tout premiers épisodes de cette saison et dont les téléspectateurs ont enfin pu découvrir le thème. La trame principale de cette représentation : l'adolescence de Lexi et l'évolution de ses relations avec ceux qui l'entourent.

La pièce, présentée devant les étudiants et les principaux concernés, revient donc sur les différents personnages de la série, Cassie, Rue, Kat, Nate ou encore Maddy, et dépeint leurs agissements du point de vue de Lexi. Une expérience qui permet aux fans de la série d'en savoir plus sur ce qu'il s'est passé avant la toute première saison et de connaitre l'origine des relations entre chacun(e).

Évidemment cette épisode a suscité bon nombres de réactions sur Twitter, en voici un florilège :

Dans une semaine l'épisode final de la saison 2 sortira et les réactions ne risquent pas d'être moins nombreuses.