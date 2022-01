"Euphoria" : le premier épisode de la saison 2 explose les records sur HBO

Le premier épisode de la nouvelle saison d'Euphoria a effectué le meilleur lancement de la plateforme.

par Team Mouv'

La saison 2 d'Euphoria vient à peine d'être lancée, et la série fait déjà des scores impressionnants, battant le record de streaming de HBO Max.

Après une attente qui nous a semblé interminable - la première saison date de 2019, le covid n'existait pas et on n'avait jamais écouté Bande Organisée - Euphoria est de retour pour un deuxième opus, et les fans ne pouvaient pas être plus heureux de retrouver Rue et sa clique. Le premier épisode de la saison 2, sorti lundi 10 janvier sur la plateforme, a été vu par 2,4 millions de téléspectateurs, un record pour HBO Max.

Une série à l'image de notre époque

La série, qui met en scène des ados aussi touchants que paumés, avait conquis son public dès sa sortie avec un scénario fort, mis en scène avec brio. Produite par Drake, elle nous invite à suivre le destin de Rue, une jeune ado toxicomane, et ses amis, dont Jules, une jeune femme transgenre. Le show aborde de nombreux sujets profonds qui agitent notre société actuelle, le tout avec des images d'une rare esthétique.

Après avoir longuement teasé la saison 2, qui aura mis presque quatre ans à arriver (malgré la sortie d'un épisode spécial pour nous faire patienter), la série a donc réalisé un démarrage impressionnant. D'après WarnerMedia, le premier épisode aurait battu le record de la chaîne depuis le lancement d'HBO Max en mai 2020. On apprend aussi que l'audience digitale a été multipliée par 9 par rapport à l'épisode 1 de la première saison, et par quatre par rapport au dernier épisode.

Ce record vient confirmer la puissance d'Euphoria, qui, par sa justesse et les thèmes abordés, a frappé fort dans le paysage audiovisuel. Si la plateforme compare déjà la série à son mythique succès Game of Thrones, on peut dire sans risque que la popularité de la série ne va faire que grandir.