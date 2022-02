"Euphoria" : la deuxième saison explose les records d'audience

La saison 2 de la série "Euphoria", diffusée sur HBO, bat les records d'audience.

par Team Mouv'

C'est le succès cinématographique de ce début d'année 2022 : Euphoria, de retour sur nos écrans depuis le 9 janvier 2022, fait fureur .

Si la première saison d'Euphoria avait déjà été un succès, la seconde est un triomphe . En effet, le second opus de la série produite par Drake fait encore mieux que le premier, est pas de peu : le nombre de ses audiences a doublé depuis la première saison, atteignant 13 millions de téléspectateurs, contre 6,6 millions précédemment, selon Variety. Un énorme succès pour HBO, alors même que la série a réalisé le meilleur démarrage pour une série HBO max .

Un show qui fait débat

Et de fait, cette seconde saison commence fort : pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore succombé à la série, on y retrouve Rue et sa bande tourmentées par des questionnements existentiels, alors même que l'héroïne a replongé dans ses addictions. Des épisodes chargés émotionnellement, qui ont créé un véritable engouement chez les téléspectateurs, devenant rapidement un sujet de conversation viral sur Twitter - et, en parallèle, de nombreuses critiques .

Ce succès phénoménal s'explique par la richesse des sujets abordés dans le show, qui répond aux inquiétudes de la jeunesse : sexe, drogues, fêtes, transidentité, amitiés et amours, on parle de tout dans Euphoria, et le réalisateur de la série, Sam Levinson, ne prend pas de pincettes . Enrobés dans des décors léchés et une bonne dose de paillettes, les scènes crues de Euphoria permettent aux spectateurs de se questionner sur des sujets fondamentaux . Parfois polémique, et critiquée pour son manque de pudeur quant aux scènes de nu et à la drogue, la série est portée par un casting de rêve (Zendaya, Sidney Sweeney…) au charisme indéniable .

Une belle réussite donc, pour une œuvre de premier plan, qui séduit son audience autant que la critique, malgré ses imperfections .