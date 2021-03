"En passant pécho" : la BO est disponible avec PLK, Lacrim, Vald...

Un gros casting au rendez-vous pour la BO du film le plus WTF de l'année.

par Team Mouv'

Comme tout bon film qui se respecte, En Passant Pécho a également sa bande originale et elle est enfin dispo !

Sorti le 10 février dernier, le film reprend les aventures complètement WTF de Cokeman et Hedi qui se retrouvent toujours dans des galères . Si le film a naturellement séduit son public, la bande - originale promet d'en faire tout autant .

Un très gros casting

En effet, la compil réalisée par Dj Kore et Sadek propose un gros casting composé de Lacrim, Ninho, Timal, PLK, Vald, ou encore Zola et plein d'autres. Un énorme projet, dont deux extraits ont déjà vu le jour : le clip de Mango avec Kore en feat avec Lacrim, et Pas bien de Kore et PLK .

C'est donc un total de 22 titres qui composent cette bande - originale, de quoi se remettre dans l'ambiance du film . Pour l'écouter c'est juste en dessous :