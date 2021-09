Eminem aurait détesté tourner dans “8 Mile”

Eminem aurait mal vécu le tournage de "8 Mile".

par Team Mouv'

50 Cent a tout récemment déclaré chez Jimmy Kimmel que le rappeur de Detroit avait très mal vécu le tournage de 8 Mile.

Eminem et le cinéma, pas le grand amour . . .

En terme de succès l'année 2002 fut riche pour Eminem. Entre son quatrième album solo, The Eminem Show, et le film 8 Mile dont il est le principal protagoniste, le rappeur n'a pas chômé . Il a même reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Lose Yourself, qui est devenu l'un de ses titres à succès .

Le film qui, sans être un biopic, retrace le parcours de Marshall Mathers, interprété par Eminem, de ses problèmes quotidiens à sa vie de rappeur, avait connu un bon accueil de la part des critiques . Et alors qu'à cette époque Slim Shady aurait pu surfer sur la vague du succès et enchainer les rôles, il n'en fut rien . Jusqu'alors aucune raison de cette absence au grand écran n'avait été dévoilée mais ce vendredi 17 septembre 50 Cent en a parlé .

Interrogé par Jimmy Kimmel, Fifty a tout d'abord déclaré qu'Eminem "a eu une expérience épouvantable sur le film 8 Mile parce qu’il ne voulait tout simplement pas retourner devant les caméras, plus jamais" . Il a ensuite dévoilé qu'"Il y avait un film où ils lui offraient 8 millions de dollars pour le faire et qu’il a refusé"__, expliquant qu'à ce moment le rappeur de Detroit n'avait qu'une envie : se concentrer sur la musique. Peu de chance donc de revoir Eminem au cinéma, mais sait - on jamais . . .