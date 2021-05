"Emily in Paris" recherche des figurants pour la saison 2

Alors que la série vient tout juste de commencer sa production, elle a annoncé être à la recherche de figurants.

par Team Mouv'

La série Netflix Emily in Paris est de retour. En début de semaine, tout le cast a participé à une vidéo pour annoncer que le show était en production . La série qui suit l'histoire de Emily Cooper, une Américaine qui accepte de déménager à Paris pour une opportunité professionnelle, surfe sur le succès de sa première saison, malgré les clichés perpétués sur la vie parisienne .

Quelques jours après l'annonce de ce retour, la production lance une bouteille à la mer . Elle est à la recherche de figurants pour le tournage . Qui parmi vous n'a jamais rêvé de jouer dans une série Netflix ? Pour ça il vous faut être soit cycliste, avoir un scooter ou une trottinette, soit être propriétaire d'un chien ou être une femme de 20 à 40 ans pratiquant le yoga . Si vous remplissez un de ces critères il suffit de s'inscrire via ce lien en envoyant deux photos et vos coordonnées . On espère vous voir sur les écrans quand la saison 2 sortira !

