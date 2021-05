Emily in Paris : première photo sur le tournage à St Tropez

Après avoir visité Paris, Emily et ses amies débarquent à Saint-Tropez pour une saison 2 qui devrait être plus réaliste que la première saison....

par Team Mouv'

Emily est de retour dans l'hexagone, mais à la différence que la jeune américaine a changé de destination pour cette seconde saison . Après la capitale, direction le sud de la France. Netflix a indiqué dans un communiqué que cette seconde saison se trouvera à mi - chemin entre "Paris, Saint - Tropez et d’autres régions françaises".

Bonjour de St . Tropez 🌴☀️ J'adore ces retrouvailles pour le début de la saison 2 !

Lilly Collins qui incarne Emily est toujours aussi stylée, des images du tournage ont été dévoilées, la scène est située à Saint - Jean - Cap - Ferrat ( 06 ) :

Une nouvelle saison loin des clichés ?

Dans une interview accordée à Variety, le créateur de la série Darren Star ( aussi papa des séries cultes comme Beverly Hills 90210, Melrose Place, Sex and the City) a voulu la série plus réaliste : "Les aspects plus quotidiens de la vie vont entrer en compte ( … ) Emily va devoir s’adapter à la culture française__ . Emily va embrasser la ville un peu plus ( … ) elle relèvera le défi d’apprendre la langue française . "

Il poursuit en dévoilant un peu du scénario :

Nouvelles intrigues inattendues et de nombreux rebondissements .

Il a aussi bien pris note des très nombreuses critiques qui avaient poussées sur les réseaux, suite à la diffusion de la première saison : "Je pense que, peut - être, beaucoup de téléspectateurs qui ont vécu à Paris pendant longtemps n'ont pas bien compris que c'était à travers le regard d'un personnage qui découvrait la ville pour la première fois . C’est ainsi qu'elle la percevait . Elle était vraiment frappée par la beauté qui l’entourait . "

Pour le moment, Netflix n'a pas communiqué de date de sortie mais le staff est à la recherche de figurants.