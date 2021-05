"Emily in Paris" : la saison 2 est en cours de production

Netflix vient d'annoncer le lancement de la production de la saison 2 de la série "Emily in Paris".

Emily a une très bonne nouvelle à vous annoncer en vidéo : "they are back" . Le casting de Emily in Paris a tourné une petite vidéo qui a été partagée sur le compte Twitter de Netflix . Un par un, les acteurs de la série nous annoncent que la production de la saison 2 vient de commencer, plusieurs mois après la sortie de la première saison.

Selon les informations de Nice Matin, le tournage de cette saison débute ce lundi 3 mai sur la Côte d'Azurà Villefranche - sur - Mer et à Saint - Jean - Cap - Ferrat, toute la semaine jusqu'au 7 avril .

Une saison 2 après le carton de la première

Après le succès retentissant de la première saison, Netflix a rapidement annoncé que la série était renouvelée pour une nouvelle saison. Malgré les énormes caricatures des français tout au long des épisodes, le public s'est pris au jeu de la série .

Pour rappel, on suit l'histoire de Emily Cooper, une Américaine originaire de Chicago, qui accepte de déménager à Paris pour une opportunité professionnelle . Sur place, Emily va tenter de s'adapter à la vie parisienne, et va vivre un choc culturel, tout en jonglant entre sa nouvelle carrière, ses nouveaux amis et sa vie amoureuse .

Pour l'instant, aucune date de sortie pour la saison 2 .