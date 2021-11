"Emily in Paris" : la bande-annonce officielle de la saison 2 est dispo

La saison 2 de "Emily in Paris" se dévoile avec des nouvelles images.

par Team Mouv'

Les aventures de Emily à Paris reviennent sur Netflix pour une deuxième saison. Après le succès retentissant de la première saison, Netflix avait rapidement annoncé que la série était renouvelée pour une nouvelle saison.

Aujourd'hui, jeudi 18 novembre, Netflix a dévoilé la bande - annonce officielle de cette nouvelle saison qui sortira le 22 décembre sur la plateforme . Voici ce qui vous attend dans cette nouvelle saison, d'après le synopsis de Netflix : "Désormais plus à l’aise dans sa vie parisienne, Emily se débrouille beaucoup mieux pour se repérer dans la ville, même si elle a encore du mal à s’habituer à certaines traditions typiquement françaises . Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, Emily est bien décidée à se recentrer sur son travail – qui se complique davantage chaque jour . En cours de français, elle rencontre un expatrié qui l’agace autant qu’il la séduit…"

Un tournage qui a énervé les parisiens ?

Le tournage de cette saison 2 avait rapidement agacé les parisiens. En effet, selon un article paru dans Le Monde en juillet dernier, les habitants du quartier du Panthéon disaient vivre un enfer . Une riveraine s'était expliquée : "On a l’habitude des tournages dans le quartier, mais avec Emily in Paris, on a découvert l’arrogance des superproductions . Parce qu’ils paient les commerçants et le stationnement, ils pensent avoir acheté tout le quartier ."