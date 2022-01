"Emily in Paris" renouvelée pour une saison 3 et 4

Les aventures d'"Emily in Paris" sont loin d'être terminées.

par Team Mouv'

Emily in Paris, la série originale Netflix racontant les aventures de la jeune américaine Emily Cooper, incarnée par Lily Collins, à Paris était de retour pour sa saison 2 sur la plateforme de streaming.

Le tournage de cette saison 2 avait rapidement agacé les parisiens. En effet, selon un article paru dans Le Monde en juillet dernier, les habitants du quartier du Panthéon disaient vivre un enfer. Une riveraine s'était expliquée : "On a l’habitude des tournages dans le quartier, mais avec Emily in Paris, on a découvert l’arrogance des superproductions. Parce qu’ils paient les commerçants et le stationnement, ils pensent avoir acheté tout le quartier."

Saisons 3 et 4 à venir pour Emily

Alors que la saison 2 est maintenant disponible sur Netflix, les fans du show crée par Darren Star à qui l'on doit notamment la série culte Sex And The City, se réjouissent. En effet, comme le rapportent Variety et Netflix France les aventures d'Emily Cooper vont continuer avec les saisons 3 et 4.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Reste à savoir quand les saisons arriveront sur la plateforme, en espérant que le tournage ne rendra pas fous les Parisiens.