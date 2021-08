"Emily in Paris" : le tournage de la saison 2 énerve les parisiens

Le tournage de la saison 2 de "Emily in Paris" fait du bruit.

par Team Mouv'

Les équipes de tournage de la saison 2 d'Emily in Paris ont pris d'assaut le 5ème arrondissement de Paris . Si les fans se réjouissent de voir que la prochaine saison est en route, les riverains du quartier sont plus qu'agacés !

"Ils pensent avoir acheté tout le quartier"

Selon un article du journal Le Monde paru le 30 juillet dernier, le tournage de la série Netflix se déroule dans le quartier du Panthéon et fait vivre un enfer aux habitants. Une riveraine se confie au journal : "On a l’habitude des tournages dans le quartier, mais avec Emily in Paris, on a découvert l’arrogance des superproductions . Parce qu’ils paient les commerçants et le stationnement, ils pensent avoir acheté tout le quartier ."

Un quotidien infernal pour les habitants

Les équipes du réalisateur Darren Star commencent à prendre beaucoup de place dans le quartier latin : sept rues sont bloquées, et il est presque impossible de se garer ou de se promener . Une autre riveraine affirme au quotidien qu' "__Il n’y a aucune compensation pour les habitants qui ne peuvent plus se garer, ni sortir ou rentrer librement chez eux" .

Pour certains, ce coup de projecteur sur le quartier est plus que positif pour les affaires : “C’est inimaginable le nombre de gens que cela a ramené . Je ne sais pas combien j’aurais dû dépenser pour avoir une telle publicité mondiale“ déclare une boulangère .

La série à succès nominée aux Golden Globes n'a pas fini de faire parler d'elle !