"Dune" : une nouvelle-bande annonce pour le film évènement avec Timothée Chalamet et Zendaya

Des nouveaux détails dévoilés sur l'histoire de Paul Atreides avant sa sortie en salle 15 septembre prochain.

Déjà comparé à Star Wars ou encore au Seigneur des anneaux pour son histoire intense sur différents mondes, sa galerie de personnages et ses combats explosifs, ce qui est sûr c'est que sur le papier, c'est un film complexe et intriguant, prévoit d'être exceptionnel .

Annoncé comme l'un des projets les plus attendus de la décennie : Dune, réalisé par Denis Villeneuve, tire un peu plus son épingle du jeu avec une nouvelle bande - annonce, subliment scénarisée et esthétiquement léchée, qui fait bien monter la pression . . .

Le destin ( compliqué ) de Paul Atreides

Adapté du roman de Frank Herbert sorti dans les années 60, l'histoire s'articule autour de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité . Tandis que des forces maléfiques se disputent son contrôle, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… Autant dire qu'il va lui falloir un maximum de confiance en soit et de détermination pour réussir sa mission mais aussi une équipe soudée pour le protéger . . . Beaucoup d'émotions en perspective . . .

Un casting exceptionnel

Denis Villeneuve a vraiment vu les chose en grand et s'est entouré d'un casting trois étoile avec Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling ou encore Josh Brolin. Tous seront transportés dans cette histoire mystique qui raconte l'affrontement du jeune Paul Atréides et Shaddam IV pour le contrôle d'une drogue surhumaine appelé "épice".

Ce qui est sûr c'est que sur le papier, c'est un film avec des compositions musicale unique du maestro Hans Zimmer ( Gladiator, The Dark Knight, Interstellar ). . . Son réalisateur à déjà confirmé la nécessité et la préparation d'un deuxième volet .