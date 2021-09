"Dune" : plus d’un million de spectateurs en 1 semaine

"Dune" franchit la barre du million d'entrées au cinéma en une semaine.

par Team Mouv'

Dune déplace des montagnes au Box Office français avec cette première semaine d'exploitation en salles !

Le film de science - fiction signé Denis Villeneuve a attiré plus d'un million de spectateurs dès sa première semaine d'exploitation . Le casting de rêve avec Zendaya, Timothée Chalamet, Jason Momoa a porté ses fruits en salles .

Une tempête de succès

Ce mercredi 22 septembre, CBO Box - Office dévoile que l'adaptation cinématographique du livre de Franck Herbert a cumulé plus de 1 . 030 . 687 entrées en salles de ciné du 5 au 21 septembre . Dune arrive devant dans les charts et suivent les films Boite noire avec 213 . 910 entrées et Bac Nord et ses 198 . 462 entrées .

Comme le rapporte Allociné c'est le second meilleur démarrage depuis Star Wars 9 en 2019 . Un très beau démarrage pour le phénomène Dune .