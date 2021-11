"Dune" : Denis Villeneuve veut en faire une trilogie !

Plus d’un mois après la sortie française, Warner Bros et Legendary viennent d’annoncer que le second opus, toujours réalisé par Denis Villeneuve, venait d’obtenir le feu vert.

par Team Mouv'

Denis Villeneuve confirme qu'il va faire au moins une trilogie, après avoir annoncé, il y a un peu plus d'une semaine, qu'il sortirait un deuxième opus . Rendez - vous le 18 octobre 2023 dans les salles de cinémas .

Le film Dune couvre la première moitié du roman original d'Herbert, et Dune deuxième partie s'attaquera au reste . Mais Villeneuve estime qu'adapter Dune Messiah en plus de cela est important pour véhiculer toute la saga de Paul Atréides ( Timothée Chalamet ) .

"J'ai toujours imaginé trois films"

Frank Herbert a écrit 6 romans de Dune au total : Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune et Chapterhouse: Dune . Son fils Brian Herbert s'est depuis associé au coscénariste Kevin J . Anderson pour une série d'encore plus de préquels, de suites et de retombées se déroulant dans l'univers de Dune . Tout ce matériel n'a pas besoin d'être adapté, mais Villeneuve a déclaré plus tôt cette année qu'il aimerait faire "au moins trois" films de Dune .

J'ai toujours imaginé trois films . Ce n'est pas que je veuille faire une franchise, mais c'est Dune, et Dune est une histoire énorme . Pour l'honorer, je pense qu'il faudrait au moins trois films . Ce serait le rêve . Suivre Paul Atréides et son arc complet serait bien .

Denis Villeneuve explique : “Herbert a écrit six livres, et plus il écrivait, plus il est devenu psychédélique . Donc je ne sais pas combien d’entre eux pourront être adaptés . Chaque chose en son temps . Mais si j’ai l’occasion de faire Dune ; Partie 2 et Dune : Messiah, je suis béni__” .

À noter aussi qu’une série est en développement chez HBO Max . Elle suivra les Bene Gesserit, dont Jessica fait partie . Elle n’a pas encore de date de sortie, mais cela pourrait avoir lieu quelque part entre le 2e et le 3e opus, si ce dernier voit le jour .