"Dune 2" : le film officialisé avec déjà une date de sortie

Le deuxième opus de "Dune" est officiellement annoncé et a déjà sa date de sortie.

Après sa sortie triomphale en septembre 2021, Dune aura droit à un deuxième opus, et la date vient d'être annoncée .

C'est la bonne nouvelle du jour : la saga magistrale Dune ne s'arrêtera pas à un film . Warner Bros a décidé de renouveler sa production de science - fiction pour un deuxième volet, et a déjà annoncé sa sortie pour la fin 2023 .

Réalisé par Denis Villeneuve, le premier film Dune, qui conte les aventures de Paul Atréides (Thimothée Chalamet) , avait convaincu les spectateurs comme les critiques avec un démarrage impressionnant. Reporté plusieurs fois à cause du covid, le film était finalement sorti le 15 septembre, et avait marqué le retour au cinéma de nombreux téléspectateurs .

Un deuxième opus attendu mais pas gagné d'avance

Si le premier Dune avait beaucoup plu au public, un des reproches qui lui était souvent fait était d'être une simple introduction à la saga . Pourtant, la poursuite du tournage n'était pas du tout acquise, et Warner Bros ainsi qu'HBO Max attendaient des retours précis sur les chiffres engrangés par la production pour valider la création d'un deuxième film .

Finalement, le succès époustouflant du film de science - fiction, qui a permis de récolter plus de 220 millions de dollars, justifiera bien la création d'un second opus : Warner Bros et Legendary ont annoncé qu'une suite était officiellement commandée et adaptera la deuxième partie du roman . Prévu pour octobre 2023, le film sortira exclusivement au cinéma dans un premier temps, comme on en avait l'habitude avant la pandémie .

Rendez - vous pris pour octobre 2023 : si la date semble éloignée, c'est que Denis Villeneuve prend le temps de réaliser des films soignés et léchés, et le résultat risque de nous impressionner une nouvelle fois .