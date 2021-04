"Drunk": un remake américain en préparation avec Leonardo DiCaprio

Leonardio DiCaprio veut reprendre le rôle de Mads Mikkelsen dans ce nouveau remake de "Drunk" version US.

par Team Mouv'

Tout juste récompensé par un Oscar dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère, Drunk, succès danois de Thomas Vinterberg, va faire l'objet d'un remake américain, et c'est Leonardo Dicaprio qui sera aux commandes. En effet, les droits du film danois ont été rachetés par la société de ce dernier : Endeavor Content, Makeready et Appian Way et c'est Leo qui reprendra ( en principe ) le rôle principal de Mads Mikkelsen .

Un film qui fait tourner la tête

Drunk, c'est l'histoire d'un groupe de professeurs qui décide de mettre en pratique la théorie d’un philosophe Norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Ce groupe d'amis va ainsi mener sous forme d'étude scientifique une expérience alcoolisée qui va rapidement dériver . . . Le succès du film se fit sans attendre si bien qu'il fut également lauréat du César du Meilleur film étranger.

C'est donc sans surprise qu'il suscite la convoitise des productions américaines, désireuses de récupérer le même engouement avec une version américaine . Si la production danoise était très demandée, c'est la perspective d'avoir un acteur tel que Leonardo Dicaprio pour interpréter un homme vulnérable d'âge mûr en pleine crise existentielle qui a séduit le réalisateur Thomas Vinterberg qui sera producteur exécutif de la version américaine .

En attendant l'arrivée de ce remake US, on vous laisse découvrir la bande - annonce du film original :

Nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et peut avoir des répercussions graves et irréversibles .