"Dragon Ball Super: Super Hero" : le premier teaser est là

Officialisé depuis le Goku Day, "Dragon Ball Super: Super Hero " nous en dit plus lors du Comic-Con de San Diego.

par Team Mouv'

Alors que l'édition 2021 du festival de la bande dessinée vient tout juste de se terminer avec quatre jours d'évènements et d'expositions liées à la pop culture, les inconditionnels de la série Dragon Ball Z ont enfin pu commencer à se projeter dans ce nouveau film qui sortira dans le courant de l'année 2022 .

Akira Toriyama avait déjà su nous mettre l'eau à la bouche en nous avouant vouloir explorer des territoires inédits en termes d’esthétique et d’action__ . .. Les choses se confirment dès la première immersion visuelle dans laquelle on découvre Sangoku en plein entraînement mais attention, ce n'est pas une scène officielle du film

Ce n'est pas une scène du film, mais nous avons voulu montrer à quoi Goku resemblera, ses mouvement et émotions .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le synopsis : Piccolo au cœur de l'histoire

Selon les premiers éléments présentés lors de la conférence au Comic - Con, ce nouvel épisode va marquer un tournant en termes de direction artistique . Les outils technologiques de réalisation ont été modernisés et on sait qu'il y aura beaucoup d'effets spéciaux numériques, comme le film précédent avec Broly.

Piccolo, devrait être au centre de l'intrigue puisqu'on va découvrir pour la première fois sa maison ! Son style a été aussi légèrement retravailler, les parties roses de son corps seront maintenant jaune et sa ceinture rouge, histoire de bien être fidèle en manga original .

capture écran du visuel de Piccolo dans "DBZ super-héros" (crédit : Toei Animation)

capture écran de la maison de Piccolo dans "DBZ - supers héros" (crédit : Toei Animation)

On pourra compter sur la présence de Krillin, et aussi de la fille de Sangohan, Pan un peu plus âgée et qui aura aussi un rôle important .

capture écran de Krillin dans "DBZ - Supers Héros" (crédit : Toei Animation)

capture écran de Pan du film "DBZ - Supers héros" (crédit : Toei Animation)

Un nouvel ennemi fera son apparition mais fera clairement pas le poids face à Goku et son équipe !

Capture écran du nouveau personnage du film "DBZ - Supers héros"

Les 30 minutes de conférence liées à Dragon Ball Z à retrouver juste ici :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix