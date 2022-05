Donald Glover pourrait jouer dans une série "Star Wars"

Donald Glover pourrait apparaitre dans une série spéciale sur Lando.

Donald Glover est toujours pressenti pour jouer Lando Calrissian dans une série dérivée de Star Wars basée sur le personnage.

Bientôt le retour de Lando ?

C'est ce qu'affirme la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui a révélé dans une nouvelle interview accordée à Total Film, lors de la Star Wars Celebration la semaine dernière, qu'elle ne dira "jamais jamais jamais" à propos de la refonte des rôles, après que Glover ait joué Lando dans le flop Solo : A Star Wars Story sorti en 2018.

Une série, pour l'instant sans nom, centrée sur Lando, le personnage créé par Billy Dee Williams dans Star Wars : L'Empire contre-attaque, est en développement depuis plusieurs années. Elle a d'abord été annoncée aux investisseurs de Disney comme une "série événement" en décembre 2020, avec le scénariste-réalisateur Justin Simien, attaché au projet.

S'adressant à Total Film, Kennedy a fait référence à une interview de Vanity Fair qui semblait expliquer que la franchise avait appris sa leçon avec Solo et qu'elle s'éloignerait des histoires mettant en scène des personnages hérités remaniés avec des acteurs plus jeunes.

"Je ne dis jamais jamais [ à propos de la refonte ] . Ce n'est certainement pas quelque chose que nous faisons avec une quelconque intention en ce moment", a déclaré Kennedy. "Nous parlons toujours de Lando avec Donald Glover, par exemple, mais je ne pense pas que nous regarderions intentionnellement certains personnages comme Luke et Leia et ainsi de suite et déciderions arbitrairement de faire une histoire. Il faudrait qu'il y ait une raison très forte pour cela".

Lors d'une apparition sur Jimmy Kimmel Live en mars, Donald Glover a, quant à lui, semblé confirmer qu'il était toujours attaché à un projet Lando en développement chez Disney+ : "Non, ouais. J'ai beaucoup de choses. J'aime m'épanouir puis m'en aller".

Pendant ce temps, plus tôt cette année, Donald Glover a confirmé qu'il travaillait sur de la nouvelle musique. L'acteur, chanteur, réalisateur et rappeur, qui enregistre de la musique sous le nom de Childish Gambino, va semble-t-il avoir un agenda assez chargé pour ces prochaines années.