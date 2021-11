"Don't Look Up" : un trailer délirant pour la comédie avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence sont les stars de cette comédie écologique où deux astronomes tentent d'avertir l'humanité de sa destruction par une comète. Le prochain blockbuster de Netflix, Don't Look Up, se dévoile dans un nouveau trailer.

par Team Mouv'

Un nouveau trailer délirant au casting 5 étoiles

Don't Look Up raconte l'histoire de deux piètres astronomes (Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence) en pleine tournée médiatique pour avertir l'humanité de sa destruction imminente par une comète. Ils sont confrontés à l'ignorance de la présidente des Etats-Unis qui préfère minimiser les conséquences de cette catastrophe, et même tourner en ridicule le discours scientifique. Cate Blanchett sera l'incarnation de ce président qui ressemble à une vaste parodie de Donald Trump.

Cette comédie écologique signée Adam McKay (Vice, The Big Short :le casse du siècle), réalisateur connu pour ses comédies grinçantes sur les dérives du rêve américain, est inspirée "de faits réels qui ne se sont jamais produits... jusqu'à présent", précise ironiquement Netflix. Le parfait film de Noël vous donne rendez-vous le 24 décembre même...

Don't Look Up compte également parmi les temps forts de Netflix en décembre, avec The Power of the Dog de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch, et La Main de Dieu, film autobiographique de Paolo Sorrentino.

Un film qui peut être fier d'afficher un casting d'exception. La distribution 5 étoiles comprend de grandes stars hollywoodiennes comme Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Ariana Grande, Matthew Perry, Ron Perlman et même Tomer Sisley.

Adam Mckay s'exprime sur son nouveau film :

"Ce n’est pas une idée bizarre conceptuelle. L’idée, c'est de faire un film catastrophe dans lequel les gens ne croient pas nécessairement que la catastrophe arrive. On parle de deux astronomes assez moyens, mais très sincères et qui font la découverte d’une vie. Ils tombent sur un astéroïde fatal, se dirigeant vers la Terre. Ils doivent avertir tout le monde et faire une tournée médiatique. Et on les suit donc dans leur tournée mondiale pour avertir la population. On les suit naviguant dans le paysage politique. On les suit naviguant dans les talk-shows qui font le buzz à la télé et on voit comment ils sont perçus par les gens, par le monde. On suit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence et Rob Morgan essayant d'avertir le monde... Moi je dirais que c'est une comédie noire !"

Sans oublier que la chanteuse Ariana Grande jouera également un personnage encore tenu secret. Elle ne sera d'ailleurs pas la seule à faire une apparition remarquée puisque Chris Evans a également été confirmé au casting de Don't Look Up.