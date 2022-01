Don't Look Up : le numéro du film fonctionne vraiment et renvoie à une sacrée surprise

Le numéro d'urgence du film "Don't Look Up" fonctionne, mais il est relié à... une ligne de téléphone rose.

par Team Mouv'

Don't Look Up est disponible sur Netflix depuis le 24 décembre seulement, et le film a déjà explosé les records, et est au centre des débats critiques. Mais même si vous avez regardé le film, vous aurez peut-être manqué un détail des plus saugrenus.

Pour comprendre, il faut se souvenir de cette scène dans laquelle le docteur Mindy fait une publicité pour le gouvernement américain, qui se veut rassurant en proposant un numéro de téléphone pour répondre aux questions des citoyens. Le principe est d'ailleurs saisissant de réalisme, rappelant le téléphone vert mis en place en France au moment de la crise sanitaire - bien que, dans Don't Look Up, ce soit une comète qui est en approche.

Une dernière farce

Le docteur Mindy déclare alors : "Vous êtes des millions à vous interroger sur la comète qui approche. C’est pourquoi BASH Cellular, avec l’appui de l’Etat, a créé une hotline gratuite pour répondre à toutes vos questions. Et qui sait, il se pourrait bien que l’un de nos scientifiques… soit l’ami dont nous avons tous besoin par ces temps incertains." C'est d'ailleurs l'occasion d'une blague cynique, puisque la pub se termine ainsi : "*Appelez le 1-800-532-4500 pour avoir l'esprit tranquille. Offre réservée aux clients BASH. Les détails de votre appel peuvent être partagés avec d'autres filiales pour améliorer votre future expérience client. Des frais de données et d'itinérance s'appliquent.*"

Or, ce numéro existe vraiment, et vous pouvez l'appeler. Bien sûr, des farceurs intrigués ont tenté de composer les chiffres inscrits sur l'écran, et ont pu constater que la ligne était en fait... celle d'un téléphone rose. Des twittos s'amusent ainsi, hilares, de l'ultime farce que nous réserve le film : "Bravo à vous Don’t Look Up, pour la hotline BASH dédiée à la prévention du stress lié à l’astéroïde qui est en fait un numéro de téléphone pour des bombes célibataires de votre région". Et, en effet, quand on appelle la ligne, on peut entendre une voix de femme susurrer : "Bienvenue sur la hotline la plus chaude d'Amérique. Messieurs, des filles sexy attendent pour vous parler. Tapez 1 maintenant. Mesdames, pour parler à des gars intéressants et excitants gratuitement, appuyez sur 2 pour vous connecter gratuitement maintenant."

Très vite, la news a fait le tour des réseaux, qui se sont amusés de la blague... et nous restera sans doute dans les esprits, presque autant que le film, qui nous hante encore.