"Don't Look Up" est devenu le troisième film le plus vu de l'histoire sur Netflix

Le succès de "Don't Look Up" sur Netflix se confirme : c'est le troisième film le plus vu de l'histoire sur la plateforme.

par Team Mouv'

Comment bien commencer 2022 ? Apparemment, avec un film apocalyptique au réalisme terrifiant. En effet, Don't Look Up est déjà un des films les plus vus sur Netflix.

Sortie initialement le 10 décembre au cinéma, la comédie satirique d'Adam McKay a été mise en ligne sur Netflix le 24 décembre, et les vues ne cessent d'augmenter depuis. Si le film au casting prestigieux (Leonardo di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep...) a déchaîné les passions parmi les spectateurs et la critique, il semblerait que cet enthousiasme soit contagieux, et que les chiffres de visionnage explosent.

Une satire qui marque les esprits

En guise de cadeau de Noël, Netflix nous a balancé une des comédies les plus angoissantes existantes sur le réchauffement climatique : on y suit deux scientifiques, le docteur Mindy et sa doctorante Kate Dibiasky, essayant d'alerter les gouvernements et l'opinion publique à l'approche d'une comète, faisant face à un nuage médiatique de scepticisme et de fake news. Une métaphore saisissante des problèmes écologiques actuels, dont le message a apparemment fonctionné. C'est en gros, un critique de la société qui a du mal à croire aux dires des scientifiques.

Don't Look Up - capture Netflix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En effet, Netflix a annoncé plus de 263 millions d'heures de visionnage pour Don't Look Up, ce qui place le film en troisième position des films les plus vus, après Red Notice et Bird Box. Un succès époustouflant, qui prouve que le public a été conquis par le film : Don't Look Up a fait plus d'entrées en deuxième semaine qu'en première, inversant la tendance habituelle, et se révélant très prometteur.

Si les chiffres de Netflix sont à prendre avec des pincettes - la plateforme de streaming reste toujours floue quant au nombre exact de visionnages - il est toutefois certain qu'Adam McKay a frappé fort avec sa satire, qui risque de rester longtemps dans les esprits, et a déjà été nominée pour plusieurs récompenses.