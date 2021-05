DMX : un extrait de sa dernière interview avant sa mort, dévoilé

Un mois après sa mort, un extrait plein de sincérité de son ultime interview vient d'être dévoilé.

par Team Mouv'

Il ne nous quittera jamais . DMX, la défunte légende du rap, avait accordé une interview à la chaine américaine TV One trois semaines avant sa mort. Avant de partir, Earl Simmons avait également fini d'enregistrer un nouvel album. Même après son décès, le rappeur continue de nous régaler .

Une interview inédite

La dernière interview de DMX sera diffusée le 16 mai prochain, mais en attendant, TV One a lâché un premier extrait . Le rappeur du Ruff Ryder's Anthem a accordé une interview pour l'émission Uncensored plus tôt cette année et explique notamment à quel point il était reconnaissant d'avoir pu lancer une carrière dans la musique . Des mots malheureusement prémonitoires mais qui reflète bien la personnalité de X .

Je vais regarder en arrière sur ma vie, juste avant de partir, et remercier Dieu pour chaque moment . Ce sont tous ces moments qui vous font voir la beauté de qui vous êtes .

TV One a également confirmé que Earl avait affirmé que cette interview aurait été la dernière et qu'il avait voulu "être le plus transparent possible" .