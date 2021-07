"Dix pour cent" saison 5 : Camille Cottin parle de la suite

Camille Cottin révèle des infos croustillantes sur la saison 5.

par Team Mouv'

En janvier dernier, on a découvert que l'équipe de la série Dix pour cent prépare une cinquième saison et un téléfilm . Ces nouveaux volets réservent son lot de surprises . Camille Cottin a . k . a . Andréa Martel vient de dévoiler des nouvelles infos qui devront plaire aux fans .

Une saison 5 inattendue !

Camille Cottin est dans le viseur du 7ème art américain ces dernières années . Elle est à l'affiche de Stillwater un film présenté à Cannes, et le House of Gucci de Ridley Scott . Le 1er juillet, elle était l'invitée du magazine américain Variety pour une interview . Elle a révélé des anecdotes sur la suite de Dix pour cent .

L'actrice avoue que la saison 5 de la série déjà culte n'était pas du tout prévue . Même le casting n'était pas au courant ! "L’annonce d’une cinquième saison nous a pris par surprise car elle était très prématurée . Jusqu'à présent, ce que nous savons, c’est qu’il y aura un téléfilm dont le producteur, Dominique Besnehard, a parlé . Les scénaristes y travaillent . " En ce qui concerne le téléfilm, les acteurs pourraient bien se déplacer jusqu'à la Grosse Pomme pour le tournage ! L'actrice confie : "__Tourner à New York serait merveilleux . ( . . . ) Mais il faudrait trouver un moyen pour que la famille professionnelle d’Andréa soit aussi de la partie . " On veut 100% de nos personnages préférés sur le plateau ! Noémie, Hervé, Arlette, Gabriel . . .

Camille Cottin dans le remake anglais ?

Si on ne sait pas encore si Andréa Martel sera dans cette prochaine saison, on apprend dans l'interview que Camille Cottin fera surement une apparition dans le remake anglais . "Concernant la série anglaise, je pourrais y faire un petit caméo ! On verra, mais c’est une idée que je trouve fun . Ça va être étrange de voir une nouvelle Andréa prendre vie, mais elle sera de toute façon très différente de moi ! " Si voir l'actrice donner la réplique Outre - Manche fera plaisir aux fans, on espère quand même la voir dans la saison 5 !