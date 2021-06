Disney choisit Rachel Zegler, une actrice métisse pour incarner Blanche-Neige

Une grande avancée pour la diversification.

par Team Mouv'

Le manque de représentation pour les petites filles métisses est un problème auquel de plus en plus d'acteurs culturels se penchent . C'est le cas des studios Disney : après les rééditions en prises de vues réelles de Mulan et Aladdin, c'est au tour de Blanche - Neige . Le casting du film a sélectionné Rachel Zegler, une actrice d'origine polonaise et colombienne pour incarner Blanche - Neige .

Un modèle pour les petites filles métisses

Repérée par Spielgberg pour jouer Maria dans sa comédie musicale West Side Story, Rachel Zegler, exprime sa joie sur post Instagram : "_eh bien… bonjour à un rêve devenu réalité . "_Le film en live reprendra à la lettre le dessin - animé oscarisé des années 30 pour y ajouter une touche de modernité . Le tournage démarrera en 2022 .

Une actrice à surveiller de près

Dans un communiqué, le cinéaste Marc Webb met en lumière "les extraordinaires capacités vocales de Rachel ne sont qu'une petite partie de ses dons . Sa force, son intelligence et son optimisme feront partie intégrante de la redécouverte de ce conte de fées classique de Disney" . La jeune comédienne va donner de la voix sur les compositions de Benj Pasek et Justin Paul, à qui l'on doit les chansons entêtantes de La La Land et The Greatest Showman .

Déjà au sommet à tout juste 20 ans, l'actrice sera à l'affiche du remake de West Side Story de Steven Spielberg le 8 décembre prochain . Elle est aussi actuellement sur le tournage de Shazam ! Fury of the Gods . Rien que ça .